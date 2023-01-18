Motosiklet kazalarında dikkat çeken artış

Kaza sayılarının düşürülmesi için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü denetimlerini arttırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, 2022 yılında ülke genelinde 485 bin 48 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 282 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazalarına sebep olan unsurların başında sürücü yaya ve araçlar gelirken, kazalara karışan araç türlerine bakıldığında ise otomobillerden sonra ikinci sırayı motosikletler aldı. 2022 yılında 485 bin 48 kazanın 79 bin 874'ünü bisiklet, motosiklet ve motobisiklet kazaları oluşturdu.

Çorum polisinden sıkı denetim

Çorum Emniyet Müdürlüğü de motosiklet kazalarını önlemek ve trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede, motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları vb. bilgilere dayalı olarak analizler yapılıyor. Etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hâkimiyeti artırılarak kazaların önüne geçilmesi sağlanıyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı içerisinde 9 bin 315 motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapılırken bir önceki yıla oranla denetimlerde yüzde 8'lik artış oldu.

Kural ihlalleri kazaları beraberinde getiriyor

Motorlu ve motorlu bisikletlere yönelik yapılan denetimlerde ise şerit ve ışık ihlali, yaya yolu üzerine çıkma, ters yönde araç kullanımı gibi trafik kural ihlali yaptıkları, tescil plakasız, sürücü belgesiz ve kasksız olarak araç kullandıkları, şeridinde giden araçların arasında seyrettikleri ve diğer araç sürücülerinin de motosikletlerin geçiş haklarına ve sürüş güvenliğine yeterince dikkat etmedikleri ve bu bu sebeple motosikletlerin ölümlü ve ağır yaralanmalı trafik kazalarına karıştıklarının gözlendiği belirtildi.

Motosiklet kazalarında yüzde 71'lik artış

Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlerin toplam tescilli araçlar içerisindeki oranı Çorum'da yüzde 9,1 olmasına rağmen, 2022 yılı döneminde yaralanmalı ve ölümlü trafik kazasına karışan taşıtların yüzde 28,5'ini motosiklet ve motorlu bisiklet türü taşıtların oluşturduğu, motosiklet kazaların geçen yıla göre yüzde 71 arttığı, elektrikli scooterlerin ise 17 yaralanmalı trafik kazasına karıştıkları tespit edildi.

2022 yılında sürücülerinin kusurlu olduğu motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazalar incelendiğinde ise sürücülerin araçların hızını yol, hava ve trafik durumuna uydurmadığı, kavşak geçiş önceliği ve kuralları, şerit izleme ve değiştirme kuralı, takip mesafesi ve doğrultu değiştirme kurallarına uymadıkları ortaya çıktı. "Etkin, sürekli, yoğun" yapılan denetimlerle trafik güvenliğinin arttırılması, kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla Çorum genelinde "motosiklet ve motorlu bisikletlere" yönelik denetimlerin 2023 yılı içerisinde de devam edeceği bildirildi.