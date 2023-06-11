Motosiklet kullanan 64 yaşındaki kadının ayak parmağı koptu, 9 bin lira da para cezası kesildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde elektrikli motosiklet kullanan 64 yaşındaki kadının ayak parmağı koptu. Kadın sürücü hastanede parmağını kazara balta ile kestiğini söyledi, ama gerçek ortaya çıkınca sürücü belgesi olmayan kadına 9 bin lira para cezası kesildi.

Kaza, Gemici Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Yaşar Özbilir (64) kullandığı elektrikli motosikletle kaza yaptı. Kazada kadın sürücünün sağ ayağının küçük parmağı koparken kendi imkanları ile Osmancık Devlet Hastanesine gitti. Hastanede, parmağını kazara baltayla kestiğini söyleyen kadın yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda kadının elektrikli motosiklet kullanırken kaza yaptığını, parmağının kazada koptuğunu belirledi. Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları aramada kadın sürücünün kopan parmağı bulundu. Buldukları parmağı sağlık ekiplerine teslim eden ekipler elektrikli motosiklet kullanan kadın sürücüye 8 bin lira ehliyetsiz araç kullanmaktan ve bin lira da tedbirsizlikten dolayı toplamda 9 bin lira idare para cezası kesti. Hayati tehlikesi bulunmayan Fatma Yaşar Özbilir'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.