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Motosiklet yayaya çarptı

Çorum’da bir yaya ile motosikletlinin karışmış olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Çorum'da bir yaya ile motosikletlinin karışmış olduğu kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresinde 19 ADE 090 plakalı motosiklet Melikgazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan G.G.'ye (47) çarptı. Çarpmanın etkisi ile G.G. yere düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan G.G., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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