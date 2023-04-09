Motosiklete çarpan otomobil olay yerinden kaçtı

Çorum'da motosiklete çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 TDF 15 plakalı otomobil, Emrah B. idaresindeki 19 ACR 026 plakalı motosiklete çarparak uzaklaştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.