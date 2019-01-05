Müdür yardımcısı okulda saldırıya uğradı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir okulun müdür yardımcısı, okulda uğradığı saldırıda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Haydar Öztaş Anadolu Lisesinde meydana geldi. Okul Müdür Yardımcısı Osman Çaralan, okula hizmet sunan taşeron firma yetkilileri baba ve oğul olduğu iddia edilen 2 kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan müdür yardımcısı olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın duyulmasının ardından eğitim camiasında tepkiler hızla büyüdü.

"Yeter artık"

Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Ali Karslı, Haydar Öztaş Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Osman Çaralan'ın okul içerisinde uğradığı saldırıyı kınayarak 'yeter artık' dedi.

Karslı açıklamasında, "Haydar Öztaş Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı, üyemiz, Osman Çaralan dün okul içerisinde, okula hizmet sunan taşeron firma yetkilileri tarafından silahlı ve fiili saldırıya uğramıştır. Bu hadisenin tek sebebi, arkadaşımızın, yapılan işte devletimizin çıkarlarını düşünerek, eksiklikleri dile getirmesidir. Öğretmenimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun. Umarız bir daha böyle olaylar ile karşılaşmayız.Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte yeni düzenlemeler yapılarak bu eylemlerin, kamu hizmetini engelleme, vatandaşın eğitim hakkını kullanmayı engelleme ve bunun sonucunda insan hayatının riske atılması gibi suç tipleri başlıkları altında değerlendirileceği yasal düzenlemeler yapılmalı, cezalar artırılmalı ve verilen cezaların ertelenmemesi sağlanmalıdır. Şiddet olaylarında şikayet söz konusu olmadan savcılık kamu davası açmalı, eğitim çalışanı devreden çıkmalıdır. Şiddet girişiminde bulunanlar elini kolunu sallayarak gezmemelidir" dedi.

Karslı "Saldırıya uğrayan öğretmenimize geçmiş olsun dileyerek, öğretmene yönelik şiddeti önlemek için en kısa sürede tedbir alınmalıdır. Öğretmenimizin hayatını kaybetmediğine seviniyoruz tabii ki. Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Ancak yeter artık diyoruz. Öğretmenlerimize yönelik bu şiddet ne zaman duracak? Ne zaman caydırıcı cezalar verilecek? Ne zaman etkili tedbirler alınacak? Yapanın yanına kar bırakmayacak yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Dilimizde tüy bitti; Öğretmeni korumak geleceğimizi korumaktır. Öğretmene verdiğimiz değer aslında çocuklarımıza verdiğimiz kıymettir. Arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, bir daha böylesi hadiseler yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Talip Geylan olayı kınadı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da attığı tweetlerle olayı kınadı. Geylan, "Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Osman Çaralan'a silahlı saldırı yapılmış, darp edilmiş, ciddi şekilde yaralanmıştır. Meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz ve yetkililere sesleniyoruz. Bu vandallara gerekenin yapılması için illa öğretmenimizin ölmesi mi gerekiyor? Bu hastalıklı tiplerin, elini kolunu sallayarak hala toplumun içerisinde gezmesine nasıl göz yumulur" dedi.