Mühendislik Fakültesi öğrencileri projelerini sergiledi

Proje sergisini ziyaret eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Mustafa Bıyık'a “Makine Mühendisliği Laboratuvarı-II” dersi kapsamında hazırlanan 25 proje hakkında bölüm öğretim üyeleri Doç. Dr. Sinan Çalışkan ve Öğretim Görevlisi Dr. Emir Avcıoğlu tarafından bildi verildi.

Üniversitenin üniversite-sanayi işbirliği kapsamındaki en önemli lokomotif birimlerinden birisi olan Mühendislik Fakültesi'nde bu tür çalışmaların yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Alkan, uygulamaya dönük, uygulamalı çalışma ve eğitimlerin çok önemli olduğuna inandığını belirtti.

Ülkenin geleceğini şu an üniversitelerde eğitim alan gençlerin şekillendireceğini ve ihtiyaç olan milli teknoloji ile ürünlerin de gençler tarafından üretileceğinin altını çizen Prof. Dr. Alkan, “Ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşması ve dünyada sayılı güç haline gelebilmemiz için üniversite-sanayi iş birliğini kurmamız gerekiyor. Bu da çok kolay bir iş değil. Bu etkinlikler öğrencilerimizin projelerini iş dünyasıyla buluşturmaya dönük olan çalışmalardır. Biz öğrencilerimizin daha mezun olmadan ilgili sektörlere proje üretmeleri yönünde teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Sergimizin hazırlanmasında katkıda bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan olmak üzere emeği geçen tüm öğretim elemanlarına teşekkür ederim” dedi.