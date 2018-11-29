Mühendislik Fakültesi'ne yeni laboratuar

Öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla çalışmalarına hızla devam ettiklerini dile getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, uygulamalı çalışma ve eğitimin önemine dikkat çekti.

Öğrencilere daha iyi ortamlarda eğitim verebilmek adına günümüz çağına uygun, son teknolojiye sahip laboratuarlar açmaya ve var olanları yenileyip geliştirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Laboratuvar çalışmalarına en üst düzeyde alt yapı ve teçhizat desteği veriyoruz. Bu anlayışla Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümümüzde son teknoloji ürünler ve cihazlar ile donatılan bu laboratuarlarımızı da öğrencilerimizin kullanımına açıyoruz” dedi.

Laboratuarlar hakkında bilgiler veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Işık da, hizmete açılan laboratuvarlar arasında 18'er kişilik Devre Analizi Laboratuvarı, Elektronik Devreler Laboratuvarı ve Mikrodenetleyiciler Laboratuvarı bulunduğunu açıkladı. Işık, öğrenciler için oluşturulan deney setleri ve malzemeler ile verimli bir çalışma ortamı hazırlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Açılışın ardından Rektör Alkan, laboratuarda incelemelerde bulundu.