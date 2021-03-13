Muhtar ve azalara afet farkındalık eğitimi verildi

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde muhtar ve azalarına afet farkındalık eğitimi verildi.

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezinde, mahalle ve köy muhtarları ile azalarına afet farkındalık eğitimi, farkındalık düzeyinde sivil savunma hizmetleri ve seferberlik bilgisi, gönüllülük, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), afet sonrası insani yardımlar, iyileştirme, hak sahipliği ve borçlandırma ile psikososyal hizmet konularında eğitim verildi.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Nuri Uyar, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile azaları katıldı.