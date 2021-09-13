Muhtardan pitbullarla ilgili önlem alınması çağrısı

Çorum'da yaşanan pitbull dehşetinin ardından Kale Mahallesi muhtarı Ali Şahin, köpeklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulundu.

Hafta sonu mahallelerinde talihsiz bir pitbull saldırısı yaşandığını dile getiren muhtar Ali Şahin, “Maalesef bu olayın sonunda bir çocuğumuz yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Hayvan sahipleri evlerinde köpek besleyebilir ancak dışarı çıktıklarında ağız tasması kullanmalı. Çünkü ilimizde olsun, mahallemizde olsun, bölgemizde olsun çocuklarımız rahat bir şekilde okula gidemiyorlar. Ne de dışarıda rahat oyun oynayabiliyorlar. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

Çorum'da sokakta kaykay süren 8 yaşındaki E.T., sahipli olduğu öne sürülen bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.