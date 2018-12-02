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Muhtarlar ve güvenlik toplantısı yapıldı

Kargı Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen muhtarlar ve güvenlik toplantısı yapıldı.


Kargı Kaymakamı Hasan Taş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı j.Teğ. Sedat Özmen, kurum müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.


Toplantıda vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelinde alınan asayiş ve güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirme yapılarak muhtarların sorun ve talepleri dinlendi.


Muhtarlar tarafından iletilen sorun ve talepler ilgili kurum müdürler tarafından cevaplanarak, sorunların hızlı çözümü, taleplerin yerine biran önce yerine getirilmesi için ilgili kurum müdürleri talimatlandırıldı.

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