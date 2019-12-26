Mülteci çocukların hayvan bakım merkezini ziyaret etti

Öğretmenleri eşliğinde geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini gezen 1. 2. ve 3. Sınıf 65'i mülteci 90 çocuk hayvanlarla ilgili bilgi aldıktan sonra onları elleriyle besledi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Zafer İlkokulunun ortaklaşa düzenlediği programda amaç çocukların küçük yaştan itibaren hayvan sevgisini kazanmaları ve Türk, mülteci çocukların kaynaşmasını sağlamak. Ziyarette bulunan çocuklar özellikle de yavru hayvanlarla ilgilendi, onları besledi, sevdi ve gönüllerince eğlendi.