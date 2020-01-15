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Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek, ülkemiz sınırında insani yaşam şartlarından uzak bir şekilde yaşamak zorunda kalan insanlar için Çorum Valisi Mustafa Çiftçi himayelerinde yardım kampanyası başlatıldı.

Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek, ülkemiz sınırında insani yaşam şartlarından uzak bir şekilde yaşamak zorunda kalan insanlar için Çorum Valisi Mustafa Çiftçi himayelerinde yardım kampanyası başlatıldı.


Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum İli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan bir araya gelerek insanı yaşam şartlarından uzak yaşayan Suriyeli mülteciler için başta barınma, ısınma ve giyim ihtiyaçları olmak üzere gıda ihtiyaçlarının karşılanması hususunda üyelerine çağrıda bulunarak, maddi ve manevi yardımda bulunmak isteyenlerin kurumlarla irtibata geçebileceklerini belirttiler.


Yapılacak yardımların toplanma merkezinin Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi Fuaye alanı olduğu, yardımların bu merkeze direk gönderilebileceği gibi her kurumdan bir kişinin görevlendirildiği, oda ve borsa üyelerinin bu kişilerle irtibata geçerek yardımların kendi kurumlarına gönderilebileceği veya kurumlar tarafından da aldırılabileceği ifade edildi.


Yardım yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar 20 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası, ÇESOB, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Ziraat odası'na başvurabilecekleri ifade edildi.

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