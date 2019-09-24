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Murat Kolcu'dan ÇESOB'a veda ziyareti

Çorum’da 5 yılı aşkın bir süredir Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Murat Kolcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a veda ziyaretinde bulundu.

Çorum'da 5 yılı aşkın bir süredir Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Murat Kolcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'a veda ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Birlik Başkanı Recep Gür, Oda Başkanları ve Birlik personeli ile vedalaşan Murat Kolcu, Çorum esnaf ve sanatkarının her zaman emniyetin yanında olduğunu ifade ederek, emniyet personeline gösterdikleri sıcak ve samimi ilgi için teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Murat Kolcu'ya yeni görev yerinde başarılı çalışmalarının devamını diledi. Gür, ayrıca Kolcu'ya Çorumlu esnaf ve sanatkarlar adına çeşitli hediyeler takdim etti.

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