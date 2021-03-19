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Müzik marketi kurşunlayan 2 zanlı yakalandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Salı günü bir iş yerini kurşunlayan 2 zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Salı günü bir iş yerini kurşunlayan 2 zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, 16 Mart'ta meydana geldi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde gece saatlerinde otomobil ile iş yerinin önüne gelen zanlılar, müzik markete pompalı tüfek ve tabanca ile peş peşe ateş ettikten sonra, geldikleri otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşmıştı.


Olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu her iki zanlı M.Ş ve M.S.A kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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