İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MYO öğrencileri köy çocuklarını unutmadı

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, köylerde ihtiyaç sahibi çocuklar için seferber oldu.


MYO'da öğrenim gören Eda Deniz Erpolat, Derya Aladağ, Sinem Özbek, Tuğçe Turan, Dilan Satır, Şule Şevval Özkan adlı öğrencilerin ile öğretim görevlisi Gökhan Boduroğlu tarafından başlatılan proje kapsamında öğrenci ve öğretim elemanlarının desteği ile 110 çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesine katkı da bulundu.


Sungurlu MYO'u Müdürü Ömür Demirer, "Kalem tutan o minik elleri hep birlikte ısıtalım, bir çocuk umuttur, gelecektir, sevinçtir, hayallerdir, çocuk içimizdeki iyiliktir. Bugünün küçüğü yarının büyüğü olacak olan evlatlarımızın yüzünde bir tebessüm olmaktan daha değerli bir şey yoktur. Kışın kendini daha da sert göstermeye başladığı bugünlerde ilçemizin köylerinde okula giden yavrularımız üşümeden okullarına gitsinler, okul bahçesinde üşümeden arkadaşlarıyla oynayabilsin diye beş farklı köyümüzde belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 110 çocuğumuzun mont, bot, içlik, polar ve çorap ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. O masum yavrularımızın yüzüne bir gülümseme olmamıza yardımcı olan öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize, yardımsever destekçilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.