MYO öğrencileri köy çocuklarını unutmadı

MYO'da öğrenim gören Eda Deniz Erpolat, Derya Aladağ, Sinem Özbek, Tuğçe Turan, Dilan Satır, Şule Şevval Özkan adlı öğrencilerin ile öğretim görevlisi Gökhan Boduroğlu tarafından başlatılan proje kapsamında öğrenci ve öğretim elemanlarının desteği ile 110 çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesine katkı da bulundu.

Sungurlu MYO'u Müdürü Ömür Demirer, "Kalem tutan o minik elleri hep birlikte ısıtalım, bir çocuk umuttur, gelecektir, sevinçtir, hayallerdir, çocuk içimizdeki iyiliktir. Bugünün küçüğü yarının büyüğü olacak olan evlatlarımızın yüzünde bir tebessüm olmaktan daha değerli bir şey yoktur. Kışın kendini daha da sert göstermeye başladığı bugünlerde ilçemizin köylerinde okula giden yavrularımız üşümeden okullarına gitsinler, okul bahçesinde üşümeden arkadaşlarıyla oynayabilsin diye beş farklı köyümüzde belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 110 çocuğumuzun mont, bot, içlik, polar ve çorap ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. O masum yavrularımızın yüzüne bir gülümseme olmamıza yardımcı olan öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize, yardımsever destekçilerimize teşekkür ediyorum." dedi.