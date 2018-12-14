MYO öğrencilerinden engelli farkındalık programı

Sungurlu MYO öğretim görevlisi engelli öğrenci birim temsilcisi Özlem Bal tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşısın okunması ile başladı.

Programda bir konuşma yapan öğretim görevlisi engelli öğrenci birim temsilcisi Özlem Bal, "Programı düzenleme amacımız, 3 Aralık dünya engelli günü kapsamında sizlerde acıma merhamet duygusu oluşturmak değil, engeli olan bireylerin haklarını göstermek, doğru bilinen yanlışlara değinmek, üniversite de engelli birim temsilcisinin görevleri hakkında bilgi vermektir" dedi.

Engelli bireyler haklarını zaman içerisinde almışlardır diyen öğretim görevlisi Bal, İlkel toplumlarda, bakım-korunma ve ihtiyaçlarını karşılama, konusunda başkasının yardımına gereksinim duyan insanlar toplum tarafından dışlanmakta ve topluma fayda sağlayamayacağı yada cadı oldukları düşüncesiyle yakılmakta, ihmal edilmekte, istismara uğramakta ya da öldürülmekteydiler. Engelli bireylere yönelik mevzuatın temel çıkış noktası, 1982 Anayasası'nın kanun önünde eşitlik ilkesi'ne dayanır. Bu maddeye göre herhangi bir ayrım gözetilmeden tüm vatandaşlar eşit kabul edilmekte ve eşit haklara sahip oldukları vurgulanmaktadır. Ayrıca ilgili başlığa getirilen 07.05.2010 tarih ve 5982/1 değişikliği ile 'Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz, ifadesi ile engelli bireylere yönelik pozitif ayrımcılığın da önü açılmıştır diye konuştu.

Öğretim görevlisi Özlem Bal'ın konuşmasının ardından program farkındalık videosu gösterisi sonrasında yetenek sizsiniz yarışması ile devam etti. Jüri üyeleri ve 5 yarışmacı ile yapılan yarışmada işitme engelliyi canlandıran öğrenci resim çizdi. Görme engelliyi canlandıran öğrenci zeybek oynadı. Bedensel engelliyi canlandıran öğrenci Shakspeare'in hamlet oyununu canlandırdı. Yarışmacılardan biri şarkı söyledi ve diğer bir yarışmacı kendi yazdığı şarkı ve kostümüyle gösteri yaptı.

Öğrenciler tarafından yapılan gösteriler izleyicileri bir yandan güldürürken diğer yandan da düşündürdü.