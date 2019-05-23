MYO'dan hastane ve anaokullarına akülü araba

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gökhan Boduroğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk "Oyuncaklarına Talibiz" projesi kapsamında ilçe merkezinde anaokullarında eğitim gören minik öğrencilerin trafik bilinci gelişmesi için ve Sungurlu Devlet Hastanesinde çocuk servisinde tedavi gören ve cerrahi ameliyatlara girecek çocuklar için projeye destek veren Salih Bildirici tarafından akülü araba bağışında bulundular.

Akülü arabaların teslim töreni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Gerçekleştirilen teslim törenine Kaymakam Mitat Gözen, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Özak Batıbay ve kurum müdürleri katıldı.

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu tarafından ilçedeki anaokullarına ve Devlet Hastanesine verilen akülü araçlar için teşekkür ederek, güzel bir sosyal sorumluluk davranışı olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ve Başhekim Uzm Dr. Fatma Özak Batıbay, Meslek Yüksekokulu tarafından verilen akülü araçların çocuklar için çok faydalı olacağını belirterek, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız" dediler.