İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda 2 kişi suçüstü yakalandı.


İl merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramasında 38 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirildi.


Türk Ceza Kanunun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan ve mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.