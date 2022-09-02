Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon

İl merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramasında 38 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirildi.

Türk Ceza Kanunun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan ve mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.