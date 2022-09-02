Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

İl merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahsın yapılan üst aramasında 158 adet sentetik ecza maddesi hap, 9 adet Ecstasy hap ve uyuşturucu satışından elde ettiği belirlenen 8 bin 755 Türk Lirası ile 11 Amerikan Doları ele geçirildi.

Türk Ceza Kanunun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan ve mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.