İhlas Haber Ajansı

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Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi suçüstü yakalandı.


İl merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahsın yapılan üst aramasında 158 adet sentetik ecza maddesi hap, 9 adet Ecstasy hap ve uyuşturucu satışından elde ettiği belirlenen 8 bin 755 Türk Lirası ile 11 Amerikan Doları ele geçirildi.


Türk Ceza Kanunun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan ve mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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