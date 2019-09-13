Narkotimlerden okul önlerinde sıkı denetim

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Narkotimler tarafından il merkezinde bulunan okulların çevresi ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçeler, metruk binalar şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Son yıllarda özellikle öğrencileri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik etkin bir mücadele yürüten narkotimler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına okullar ve öğrenci yurtları çevresinde şüpheli şahıslara göz açtırmıyor.

Narkotik köpeği Zeus'unda katıldığı denetimlerde narkotimler, şüpheli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaparken, okul çevrelerindeki şüpheli gördüğü otomobilleri de aradı.

Yetkililer, uygulamanın amacının, okullarda uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek, okulların çevresinin daha sağlıklı olmasını sağlamak, öğrencilerin, velilerin ve mahalle sakinlerinin huzurlu olmasını sağlamak olduğunu belirttiler.

Narkotim ekipleri öğrencilerle de sohbet ederek, uyuşturucu tacirlerine karşı uyarılarsa bulundu. Polis okul çevrelerinde şüpheli kişilerin fark edilmesi durumunda 155 polis ihbar hattına bilgi verilmesini istedi.