İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narkotimlerden zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Çorum’da narkotimlerce zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlenirken 3 zanlı gözaltına aldıNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve Mecitözü ilçesinde yapılan çalışma başlattı.

Çorum'da narkotimlerce zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlenirken 3 zanlı gözaltına aldı


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve Mecitözü ilçesinde yapılan çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu narkotimler M.S., M.K. ve Z.N. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlıların ev, iş yeri, araç ve depolarında yapılan aramalarda 160 gram esrar, 55 gram skunk, 40 gram Hint keneviri tohumu, 13 adet alüminyum folyoya sarılmış satışa hazır halde skunk, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklerle ait 13 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet el telsizi, 1 adet pointer ele geçirildi.


TCK 188 (Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti) suçu kapsamında gözaltına alınan M.S. M.K. ve Z.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.