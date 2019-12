Nohut ektiler g?kta?? hasat ettiler

T?rkiye'nin ???nc? b?y?k g?kta?? ?orum'un Alaca il?esine ba?l? Gerdekkaya k?y?nde bulundu.

Alaca'ya ba?l? Gerdekkaya k?y?nde ya?ayan Mutlu Y?lmaz, ge?ti?imiz Nisan ay?nda kendisine ait nohut tarlas?nda ta?lar? temizlerken bir ta? buldu. Hasat mevsimi olmas?yla nedeniyle ta??n bi?erd?vere zarar vermemesi i?in kald?r?p kenara koymak isteyen Y?lmaz, ba?ar?l? olamay?nca arkada?? Revdet Erdo?an'a haber vererek yard?mc? olmas?n? istedi. ?ki arkada? g??l?kle kald?rd?klar? ta?? bir kenara koydu. Ta??n k?tlesine ra?men sahip oldu?u a??rl?ktan ??phelenen Y?lmaz ve Erdo?an daha sonra ta?? k?ye g?t?rerek incelemeye ba?lad?.

Revdet Erdo?an bir s?re sonra Amerika Birle?ik Devletleri'ndeki (ABD) a?abeyi Cevdet Erdo?an ile irtibata ge?erek ta? hakk?nda bilgi verdi. Bunun ?zerine Cevdet Y?lmaz, ta?tan numune al?narak kendisine g?nderilmesini istedi. Y?lmaz ve Erdo?an ta?tan g??l?kle ald?klar? numuneyi analiz i?in Amerika'ya g?nderdi. ABD'de NASA ve Ucla ?niversitesinde analizi yap?lan 68 kilogram a??rl???ndaki ta??n T?rkiye'ye d??en en b?y?k k?tleli 3. demirli meteorit oldu?u belirlenerek veri taban?na kaydedildi.

?Nohut ektik g?kta?? bi?tik?

Tarlas?nda g?kta?? bulan Mutlu Y?lmaz, nohut tarlas?ndaki ta?lar?n bi?erd?vere zarar vermemesi i?in tarladaki ta?lar? toplad???n? belirterek, ?Tarlan?n y?zeyinde bir ka? tane b?y?k ta? vard?. Onlar? toplayarak getirip bir kenara koydum. Ancak bu ta?? kald?ramad?m ilk etapta. Sonra arkada??ma haber verdim. Geldi beraber inceledik. K?rmaya ?al??t?k k?ramad?k. Bizde ta?? al?p k?ye g?t?rd?k. Ta? yerinden kalkmay?nca k?tlesinden ve a??rl???ndan ??phelendik. Ak?am meteor olabilece?i kan?s?na vard?k. Amerika'da ya?ayan tan?d???m?z Cevdet Erdo?an ile irtibata ge?tik. NASA'dan par?a istediler. G?nderdik. Yap?lan incelemeler sonunda meteor oldu?u kesinle?ti. Sonu? elimize ula?t?. Nohut ektik meteor bi?tik gibi oldu bu i?? dedi.

T?rkiye'de ta??n incelenmesi i?in ilk ?nce Maden Tetkik ve Arama Kurumuna g?ndermek istediklerini dile getiren Y?lmaz, MTA analiz i?in ?cret talebinde bulununca ta?? g?ndermekten vazge?tiklerini ifade etti. Daha sonra ?zmir'de bir akademisyenle irtibata ge?tiklerini anlatan Y?lmaz, ?zmir'deki hocan?n bulduklar? ta??n ?nce s?radan bir ta? oldu?unu s?yledi?ini ancak NASA'n?n sonu?lar? a??klay?nca ta?tan par?a istedi?ini belirtti. G?kta??yla ilgili yurt i?inde sonu? alamay?nca yurt d???na y?neldiklerini dile getiren Y?lmaz, ?Yurt d???ndan gelen raporda meteor oldu?u kesinle?ti. ??erisinde kobalt, nikel, d???k miktarda alt?n birka? tane daha element var. Ta??n a??rl???n? ilk etapta el kantar?yla ?l?t?k 68 kilo geldi? diye konu?tu.

?M?ze a??l?rsa veririz, ?lkemizden d??ar? ??kmas?n?

T?rkiye'de 17-18 tane g?kta?? oldu?unu hat?rlatan Y?lmaz, ?Devlet bunlar? al?p m?ze ?eklinde sergileyebilir. ?yle bir ?ey olursa da ?ok iyi olur. Herkesin kendi elinde g?kta?? var. 152 kilo a??rl???ndaki g?kta?? da sahibinin elinde. Ne yapacak onu. B?yle bir m?ze gibi bir ?ey olursa oralara veririz ?lkemizden d??ar?ya ??kmas?n? ?eklinde konu?tu.

?Ta?? ?eki?le k?ramad?k?

Ay?i?e?i ekimi yapt??? s?rada arkada??n?n yan?na gelmesiyle g?kta??ndan haberdar oldu?unu belirten Revdet Erdo?an ise, ?Yan?ma geldi b?y?k bir ta? var, ?ok a??r buna bakal?m dedi. B?lgede ?ok ta? vard?. Normal bir ta? olabilece?ini d???nd?k ancak kald?rmaya ?al??t???m?zda ta?? kald?ramad?k. ?eki?le vurarak k?rmaya ?al??t?k ancak ba?ar?l? olamad?k. Ta? olsayd? e?er k?r?l?rd?. Ta?? araca koyarak k?ye g?t?rd?k. K?yde arac?n hoparl?r?n? s?kt?k, m?knat?s etkisi var m? diye denedik. Bakt?k ta? m?knat?s gibi tutucu ?zelli?i var. G?kta??n? eve g?t?rd?kten sonra Amerika'da ya?ayan karde?imle g?r??t?k. O bu konulara merakl?. G?kta??d?r kesin o, dikkat edin, ??plak elle temas etmeyin ?eklinde bizi uyard?. Aradan birka? g?n ge?tikten sonra telefon ederek ta?tan numune ve T?rkiye'de inceletmemizi istedi. Ta?tan 100 gram a??rl???nda bir par?a kestik. Baya bir u?ra?t?k. Spiral ve elektrikli demir testeresi ile kesmeye ?al??t?k. ?ki aletle zor kestik. Bizden 100 gram istenmesine ra?men g?t?r?p tartt?rd???m?zda 560 gram geldi. MTA bizden y?ksek bir ?cretle g?kta??n?n testlerini yapaca??n? s?yledi. Bizde karde?imin ?srar? ?zerine ta??n bir numunesini Amerika'ya g?nderdik. NASA'ya ba?l? Ucla ?niversitesinde iki profes?r bunun incelemesini yapt?? diye konu?tu.

?T?rkiye'de incelenmesi i?in ?ok u?ra?t?k?

G?kta??n? T?rkiye'deki ?niversitelerde inceletmek i?in u?ra?t?klar?n? anlatan Erdo?an, ?T?rkiye'deki ?niversiteler bunu tarladan ??kan normal ta? gibi kabul ettiler. Hi? kimse ilgilenmedi. Amerika'dak sonu?lar baya?? uzun s?rd?. Bunun bir g?kta?? oldu?u hatta n?kleer bir reakt?rde denendi?ini s?ylediler. Amerika'dan bu ta??n g?kta?? oldu?u ve T?rkiye'ye d??en ???nc? b?y?k g?kta?? oldu?unu belirttiler? ifadelerini kulland?

?K?y?m?z?n ad?n? d?nyaya duyurdular?

Gerdekkaya K?y Muhtar? G?yasettin Y?lmaz'da, ta?? bulan karde?ini tebrik ederek, ?K?y?m?z yap? itibariyle ta?l?k bir k?y. ?evrede ?ok ta? var. Bu kadar ta??n i?erisinde karde?imin bu ta?? bulmas? b?y?k bir marifet. Dikkatli olup bu ta?? bulmasayd? g?kta?? tarlada s?radan bir ta? gibi duracakt?. Bu tarlay? y?llarca bizde ekip bi?tik ancak hi? dikkat etmedik. Bu ta??n g?kta?? oldu?unun belirlenmesinde en b?y?k emek Amerika'da ya?ayan Cevdet Erdo?an'?n. ?ok ?zerine d??t?. T?rkiye'de incelenmesi i?in ?ok u?ra?t?. Ancak T?rkiye'de bir netice alamad?. Son ?are olarak incelenmesi i?in g?kta??n? Amerika'ya g?nderilmek zorunda kal?nd?. Ke?ke T?rkiye'de bu konular ?zerinde daha yo?un ?al??ma yap?lsa, belki bundaki madenler bir i?e yarar yada teknolojide kullan?labilir. B?yle bir ?ey yapsalar bu daha sevindirici olur. K?tle olarak ta? k???k ancak ?ok a??r. K?y?m?z i?inde g?zel bir ?ey k?y?m?z?n ad?n? d?nyaya duyurdular." dedi.

Ta??n tescilli bir g?kta?? oldu?unun alt?n? ?izen Muhtar Y?lmaz, ?Art?k bu tescillendi. Literat?re de girdi. Bunu ilk etapta devlet kurumlar?m?z veya ara?t?rma yapan ?niversitelerimiz bunlar bizi tercih ederse oralarda de?erlendirebiliriz. Koleksiyoncular veya ?zel sekt?rden talep gelirse de?erlendirebiliriz? ?eklinde konu?tu.