Off Roadcular yolda kalan tırı böyle kurtardı

Çorum'da off-roadcular kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir tır ve mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı Çorum'da etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan D-100 karayolu başta olmak üzere Çorum-Samsun ve Çorum-Amasya karayollarında kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Karayollarına bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren yollarda çalışma yaparken Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tüm araç sürücülerini dikkatli olmaları için uyarıyor. Karayolları ve polis ekiplerinin yoğun mesai harcadığı karayolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Ankara yönünden gelen yolcu otobüsleri de otogarda yolun açılması bekletiliyor.

Off-Road aracıyla yolda kalan tırı kurtardılar

Olumsuz hava koşulları ile birlikte Çoroff Arama Kurtarma Derneği'de zorlu koşullarda vatandaşların yardımına koştu. Çoroff Arama Kurtarma Derneği 2 ayrı ekip ve 8 araçla Çorum Valiliği Koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'ndeki çalışmalara destek verdi. Off roadçular ilk oalrak Çorum-Osmancık karayolunda mahsur kalan bir tır sürücüsünün yardımına koştu. Aracıyla birlikte yolda kalan sürücünün tırı off road aracıyla kurtarıldı. Hayvn beslemek için Çorum'dan Yeşildere köyüne giden bir vatandaş ile Harmancık köyünde kemoterapi tedavisi gören kardeşinin yanına gitmek isteyen ancak mahsur kalan bir kadın off roadçular tarafından kurtarılarak gitmek istedikleri yere bırakıldı.