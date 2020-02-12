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OGC'den depremzede meslektaşlarına nakdi yardım

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti, Elazığ-Malatya depreminde etkilenen meslektaşlarına ve mağdur ailelerine destek sağlamak amacıyla nakdi yardımda bulundu.


Osmancık Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu 9 Şubat 2020 tarihinde toplanarak, Ülkemiz Fırat Havzası,(Elazıg-Malatya) meydana gelen deprem felaketi ile burada görev yapan meslektaşlarına ve mağdur ailelerine cemiyet hesabından bağış yapılması kararı aldı.


Yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı hesabına havale yapılarak nakdi yardımda bulunulurken, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dilendi.

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