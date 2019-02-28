Öğrenciler atık kağıt kampanyası başlattı

İsmetpaşa İlkokulu tarafından başlatılan, 'Kağıt çöp değildir' sloganı ile başlatılan kağıt toplama kampanyasına öğrenciler büyük destek veriyor.

İsmetpaşa İlkokulu idarecileri 'Kağıt çöp değildir' sloganı ile atık kağıt toplama kampanyası başlattıklarını belirterek, öğrencilerin büyük bir duyarlılıkla yardımcı olduklarını ifade etti. Öğrencilerin çevreye duyarlı olmasını sağlamak ve bilinç geliştirmek amaçlı başlatılan kampanyaya öğrencilerimizin yanı sırada velilerimizin katılımını bekliyoruz. Evden getirdikleri kullanılmış ders kitabı, defter, soru bankası vb. atıkları geri dönüşüm için okulumuza getirmelerini istiyoruz. Atık kağıtların toplanarak tekrar kullanımının sağlanması hedefliyoruz.

Kampanyanın 1 Mart tarihinde başlayıp, 15 Haziran 2019 tarihine son bulacağını ifade eden idareciler, kampanyayı öncelikle öğrencilerimizin bu bilinci kazanmaları için başlattık." dediler.