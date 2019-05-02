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Öğrenciler bahar şenliğinde buluştu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Fen Lisesi öğrencileri bu yıl ilk kez düzenlenen Bahar Şenliği’nde bir araya geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Fen Lisesi öğrencileri bu yıl ilk kez düzenlenen Bahar Şenliği'nde bir araya geldi.


Renkli görüntülere sahne olan müzik dinletisi ve çeşitli gösterilerin de yer aldığı şenlikte öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yalnız bırakmadı.


Fen Lisesi Müdürü Ahmet Yandım, eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de önem verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin stres atmaları, motive olmaları için çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün bahar şenliğinde bir araya geldik. Öğrencilerimizle doyasıya eğlenip, hep birlikte güzel bir gün geçireceğiz. ” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, okulun korusu, gitar ve bağlama çalan öğrencilerini görünce etkilendiğini belirterek, akademik başarı bekledikleri Fen Lisesi'nde bu tür güzel sosyal etkinliklerin olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.


Konuşmalardan ardından okul korusunun seslendiği türkülerle başlayan şenlik , müzik eşliğinde eğlence ile devam etti. Çuval, ip çekme, yumurta taşıma gibi yarışlarında yapıldığı şenlik gün boyu devam etti.

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