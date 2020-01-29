Öğrenciler ÇEK Cumhuriyeti'ne gitti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Özel Eğitim Kurumları Okulu ERASMUS kapsamında 15 günlük staj için Çek Cumhuriyetine gitti.

Çek Cumhuriyeti'nde çalıştıkları kurumda göstermiş oldukları fedakâr ve çalışkan tavırlarıyla kurum müdürü ve çalışanlarının takdirini kazanan öğrenciler ile devamlı çalışma teklifi geldi.

Çalışma teklifinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Okul Müdürü Emrah Kara, öğrencilerimize gelen teklifi değerlendireceklerini ve öğrencilerimizin istekleri durumun da gerekli işlemleri başlatacaklarını söyledi.

Stajlarını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldılar.