Öğrenciler evcil hayvan parkını gezdi

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan evcil hayvan parkını gezdi. Hayvan sevgisinin aşılanması amaçlanan gezide öğrenciler köpekleri, kedileri, koyunları, kuzuları ve tavşanları sevip onlara yemek verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri öğrencilere evcil hayvan parkının hafta sonları da açık olduğunu hatırlatarak aileleriyle birlikte istedikleri zaman gelebilecekleri söylendi.