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Öğrenciler harçlıklarını İdlip'e gönderdi

Çorum’un Sungurlu ilçesi Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri harçlıklarını İdlip’e gönderdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesi Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri harçlıklarını İdlip'e gönderdi.


İdlip'deki kardeşlerimiz bu kış gününde sarınacak battaniye, yiyecek ekmek bulamıyor diyen Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, “Türk Kızılay ekipleri, acil yardım müdahalesiyle yaraları sarmaya çalışırken ihtiyaç sahiplerine; gıda kolisi, bebek maması, bebek bezi, hijyen seti, battaniye, yatak, mutfak seti, acil gıda paketi gibi yardım malzemeleri ulaştırıyor. Harçlıklarından 650 lirayı İdlip'e gönderilmek üzere Kızılay Sungurlu temsilcisine teslim eden öğrencilerimizin duyarlılığı çok önemli. Öğrencilerimizi bu güzel davranışlarından dolayı tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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