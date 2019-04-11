Öğrenciler kuş besleme tahtası yaptılar

Tasarımı özgün olan çalışmanın malzemelerini temin eden okul idaresi, sınıf öğretmeni Alp Eren Yarış'ın da yardımı ile çalışmayı tamamladılar.

Okul Müdürü Fatih Saltabaş, “Doğa ve çevre bilincinin aşılanması için tüm canlıların düşünülmesi gerekir. Bu etkinlik ile hayvan dostu çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Yakın zamanda bahçemizin farklı noktalarına da bu tür çalışmalar oluşturacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sahipliğinde yürütülen "Sorumluluklarımla Büyüyorum" Projesi ile de ilişkili olan çalışmamız umarım amacına ulaşır. Bizden başka canlıları da düşünerek hazırlanan proje sonunda öğrencilerimizin yüzlerindeki mutluluk, gönüllerindeki sevgi, gözlerindeki ışıltı görülmeye değerdi. Etkinliğe emek veren öğretmen arkadaşlarıma ve sevgili öğrencilerimize tekrar içtenlikle teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.