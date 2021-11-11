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Öğrenciler, ölen arkadaşlarını unutmadı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Çiçekli köyünde, oyun oynadıkları ipin boğazına dolanması sonucu boğularak hayatını kaybeden Cemile Günder’in sırasını sınıf arkadaşları karanfillerle donattı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çiçekli köyünde, oyun oynadıkları ipin boğazına dolanması sonucu boğularak hayatını kaybeden Cemile Günder'in sırasını sınıf arkadaşları karanfillerle donattı.


Geçen hafta ilçeye bağlı Çiçekli köyünde kardeşi ile iple oynayan Cemile Günder'in boğazına ip dolanmış, kardeşi bağırarak çevredekilerden yardım istemiş, komşular tarafından boğazına dolaşanan ipten kurtarılan Günder, ihbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.


Çiçekli Köyü İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi olan Cemile Günder'in sınıf arkadaşları, arkadaşlarının sırasına 'Seni Asla Unutmayacağız' yazısı ile karanfil bırakarak onu unutmayacaklarını ifade ederek, Günder'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dilediler.

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