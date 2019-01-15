Öğrenciler oyuncaklarını köy okullarına gönderecek

Bu etkinlikler çerçevesinde, Mustafa Kemal İlkokulunda yapılan, “Oyuncağımı Yapıyorum, Paylaşıyorum” teması etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit'te katıldı.

Okul öncesi öğretmeni Fatma Sancak'ın desteğiyle anaokulu öğrencileri yaptıkları oyuncaklarla hem oynadılar hem de oyuncaklarını köy okullarındaki öğrencilerle paylaşacak olmanın mutluluğunu yaşadılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit proje ile ilgili yaptığı açıklamada;''İlkokul çağındaki öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla deneyimleyerek öğrenmeleri, öğrenmede kalıcılığı artırmaktadır. Öğrenciler bu projelerle sorumluluk almayı öğrenirler ve görev bilinçleri gelişir. Ekip çalışmasını öğrenen çocuklarda iletisim becerileri arttırarak paylaşma duygusunun ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza anlatmak istiyoruz.'' dedi.