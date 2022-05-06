Öğrenciler renklerle daha etkili öğrenecek

Çorum'un Kargı ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından geliştirilen proje ile öğrenciler ingilizce kelimeleri renklerle daha kolay ve etkili bir biçimde öğrenebilecek.

Mevcut eğitim sisteminde öğrenciler, kolay öğrenmenin etkili yollarını kullanmak yerine klasik, basit ve kalıcı olmayan çalışma yöntemlerini kullanmayı tercih ediyor. Bu konuda çalışmalar yapan Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Merve Karadut öğrencilerin daha kolay ve etkili şekilde İngilizce kelimeleri öğrenebilmesi için e Twinning projeleri çerçevesinde 'Learning words with colours' (kelimeleri renklerle öğrenme) projesini geliştirdi.

Projeye Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 1 öğretmen ve 10 öğrencinin yanı sıra, Türkiye'den 9, Polonya'dan 4 ve Arnavutluk'tan 1 öğretmen olmak üzere 14 okul ve toplam 100 öğrenci katılıyor.

Çalışma hakkında İHA muhabirine bilgiler veren Proje öğretmeni Merve Karadut, projenin amacını şöyle anlattı, "Öğrenciler yabancı dil öğrenmek için kelime çalışırken, genellikle kelimeleri yüksek sesle veya sessizce tekrar ederek ezbere çalışırlar. Bu nedenle öğrenci çok kelime ezberlediğinden hafızasını yorar ve bu kelimeler birkaç dakika içinde unutulur. Sonuç olarak kelime öğrenmede başarısız sonuçlar ortaya çıkar" dedi.

Daha Kalıcı bir öğrenme yöntemi

Renklerle etkili öğrenme yöntemiyle öğrencilerin eğlenerek daha kalıcı öğrenebileceklerini belirten Karadut, "Öğrenciler etkili kelime öğrenme yöntemlerini öğrendikleri sürece bu başarısızlık ortadan kalkacak ve eğlenerek öğreneceklerdir. 'Renklerle Kelimeleri Öğrenme' isimli projemiz sayesinde hem öğrencilerimiz hem kendilerini keşfediyor hem de hayal güçlerini geliştiriyorlar. Öğrenciler ayrıca teknolojiyi kullanarak somut malzemeler tasarlayacaklar ve ortaya eğlenceli ürünler çıkararak eğlenerek kalıcı kelime öğrenmesi sağlanacaktır. Öğrenciler web 2 araçlarını kullanarak kelimeleri daha iyi tanımlayabilecekler ve günlük yaşamda daha rahat bir şekilde kullanabileceklerdir. Öğrenciler sadece web 2 araçlarını kullanmakla kalmayacak aynı zamanda somut materyaller tasarlayacak ve web 2 araçlarını kullanarak daha iyi ve akılda kalıcı kelime hazinesi oluşturacaklardır. Öğrenciler kendi sanal tasarımlarında renkleri kullanarak kelimelerin anlamlarını bulabileceklerdir. Öğrenciler gerek sanal gerekse somut oyunlar sayesinde eğlenerek öğreneceklerdir. Öğrenciler teknoloji ve materyalleri kullanarak kendi hayatlarına ilişkin tanıdık sözcük ve ifadeleri tespit edebilecek ve günlük hayatlarında da bu sözcükleri kullanabileceklerdir. Teknoloji, öğrenme yöntem ve teknikleri sayesinde etkili ve kalıcı öğrenme sağlanacaktır. Öğrenciler kelime teknikleri sayesinde eğlenirken öğreneceklerdir. Teknoloji ve öğrenme yöntemleri teknikleri kullanılarak kültürel etkileşim ve dil öğrenimi gerçekleştirilecektir. Çalışmalarımızın sonucunda ise öğrencilerin hem kendi bilgisayar becerilerini geliştirecekler hem de kalıcı öğrenmeler elde edeceklerdir'' şeklinde konuştu.