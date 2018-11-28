Öğrenciler sordu astrofizikçi cevapladı

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Milli Eğitim Bakanlığının sağlamış olduğu e-konferans sistemiyle ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve NASA'da görev yapan Astrofizikçi Dr. Tansu Daylan yaklaşık 8 bin 600 öğrenci ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

İlçe genelinde öğrenim gören yaklaşık 8 bin 600 öğrencinin katıldığı e-Konferansta Dr. Tansu Daylan, öte gezegen, öte gezegen toplulukları, öte gezegen yaşanabilirliği, öte gezegen atmosferleri, Dünya dışı akıllı yaşam arayışı (SETI), Uzayda zaman tüneli, Fermi paradoksu gibi konularda öğrencilere bilgi verdi.

Daylan yaptığı sunumda öte gezegen ve dünya dışı yaşam araştırmalarının henüz başında olduğumuzu, yakın gelecekte heyecan verici veri setlerine ve öte gezegenler hakkında yeni iç görülere sahip olabileceğimizi belirtti. Sunumun ardından öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Öğrenciler “Marsta yaşam var mı?, Uzayda telefon çeker mi?, Dünya'ya en yakın öte gezegen hangisidir? Türkiye Mars'a araç gönderecek mi?” Türk Bayrağı ne zaman Uzayda dalgalanacak?, Uzayda neden ses duyulmuyor? Marsa gönderilen araç gibi ilgi çekici sorularla merak ettiği konularda bilgi edindiler.

Program sonrası açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, “Sizin gibi başarılı Türk bilim insanlarını öğrencilerimizle buluşturmak bizi çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin bilim, fen ve uzaya ilgi duymaları, sizin gibi değerli bilim insanlarını rol model almaları en büyük gayemizdir. İlçemiz adına size çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Dr. Tansu Daylan yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.