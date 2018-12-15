Öğrenciler terör yapılanmalarına karşı uyarıldı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Osmancık’ta eğitim gören lise öğrencilerine terör konulu bilgilendirme konferansı verildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Osmancık'ta eğitim gören lise öğrencilerine terör konulu bilgilendirme konferansı verildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu tarafından ilçede eğitim gören lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Terör" konulu bilgilendirme konferansı Osmancık Belediyesi Kültür Merkezi´nde düzenlendi.
Seminere konuşmacı olarak Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Polis memurları üniversiteye gidecek lise son sınıf öğrencilerini terör yapılanmalarına karşı uyardı.
Terör örgütlerinin varoluşlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu yeni kişiler içerisinde olmamaları konusunda uyarılan öğrencilere Alo 140 terör hattının önemini anlatıldı.