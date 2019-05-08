Öğrenciler uygulamalı eğitim yaptılar

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Kargı İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte trafik uygulamasına katılarak uygulamalı eğitim yaptı. Durdurulan araçlara broşür dağıtan öğrenciler, sorulama ve alkol ölçümü yaptılar.

Polis ve Jandarma trafik ekipleri öğrencilere trafik kuralları ve trafikteyken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilerde verdiler.