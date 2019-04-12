Öğrenciler yazarlarla buluştu

Kargı Atatürk İlk ve Ortaokulunda "Kütüphaneler Haftası" ve "Sağım Solum Kitap" projesi kapsamında yazar-okur buluşması düzenlendi.

Etkinliğe, eğitimci yazar Ali Saçıkara ve eğitimci yazar Ramazan Yasin Güney okula davet edildi. Atatürk İlk-Ortaokulu ev sahipliğinde düzenlenen söyleşiye ilçede bulunan diğer ilk ve ortaokulların öğrencileri de katıldı. Söyleşide kitapların ve okumanın ne kadar önemli olduğunun altını çizilirken, öğrencilerin okumaya ilgi ve heveslerinin daha da arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Etkinlik yazarların öğrencilere kitap imzalaması ve fotoğraf çektirmeleri sonrasında sona erdi.