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Öğrencileri için konferans salonunu sinemaya çevirdi

Çorum’un Kargı ilçesinde bir sınıf öğretmeni sinemaya gitmek isteyen öğrencileri için pansiyonun konferans salonunu sinema salonuna çevirdi.

Çorum'un Kargı ilçesinde bir sınıf öğretmeni sinemaya gitmek isteyen öğrencileri için pansiyonun konferans salonunu sinema salonuna çevirdi.


Kargı ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Hasret Aslan'ın bulunduğu ilçede sinema bulunmayınca, sinemayı merak eden öğrencileri için pansiyona ait konferans salonu sinemaya çevirdi.


Öğrencilerine gerçek bir sinema ortamı yaşatmak isteyen Aslan kendi imkanıyla sinema bileti hazırladı. Daha önceden öğrencilere dağıtılan sinema biletleri tıpkı sinemadaki gibi görevli tarafından kontrol edildi.


Okulda sunumlarda kullanılan projeksiyon cihazı ile minik öğrencilerine sinema filmi izlettiren Aslan, ilçede sinema bulunmaması ve sinema olan ilçeye uzaklık nedeniyle öğrencilerine bu ortamı hazırladığını belirterek, hiç sinemaya gitmemiş olan öğrencilerine bu şekilde gerçek bir sinema ortamı yaşatmaya çalıştığını söyledi.

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