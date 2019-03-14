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Öğrencileri müzede atölye çalışması yapıyor

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Fatih Anadolu Lisesi’nin kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına, Çorum Müzesi işbirliğinde başlattıkları “Liseden Müzeye” isimli proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Fatih Anadolu Lisesi'nin kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına, Çorum Müzesi işbirliğinde başlattıkları “Liseden Müzeye” isimli proje çalışmalarını yerinde inceledi.


“Liseden Müzeye” isimli proje kapsamında öğrenciler müze ziyareti ile başlayarak sanat tarihçisi, hititolog ve arkeologların sunumlarını dinlediler. İkinci aşamada hazırlanan takvim doğrultusunda öğrenciler müze uygulama atölyelerinde resim, drama ve donuk obje çalışmaları gerçekleştiriyorlar.


Öğrencilerin çalışmalarını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, projenin öğrencilerimize tarihi yaşayarak öğrenme imkanı sağladığını belirterek emeği geçen yönetici ve öğretmenlere, ayrıca desteklerinden dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

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