Öğretmen ilçede 'Halk Kitaplığı' kurdu

Çorum'un Kargı ilçesinde bir öğretmen adına "Halk Kitaplığı" ismini verdiği bir kütüphane kurarak vatandaşları kitap okumaya teşvik etmeye çalışıyor.

Kargı doğumlu olan ve İstanbul'da bir lisede edebiyat öğretmenliği yapan Ali Karayel, yarıyıl tatili nedeniyle geldiği memleketinde bir kütüphane kurmaya karar verdi. Kuracağı kütüphane için çalışmaya başlayan genç öğretmen, ilçede bir pastane esnafının da desteğiyle kütüphane çalışmalarını hızlandırdı.

İlk olarak kütüphaneye kitaplıklar yaptırmaya başlayan Ali Karayel, sonra yazarlar ile iletişime geçti. Birçok yazardan kitap desteği aldığını belirten Karayel, "Halkın desteği ile Kargı'da nitelikli bir kütüphane kurmaya çalışıyoruz. Amacımız 2 bin kitaba ulaşmak. Kurduğumuz bu kütüphane ile halkımızın okuma alışkanlığı kazanmasını amaçlıyoruz. Bu projeyi biz başlattık ama herkes destek veriyor. Kitaplar getiriyorlar veya güzel kitaplar almamız için para veriyorlar. Biz burada türlerine göre ve yaşlarına göre ayırıyoruz. Türkiye'nin saygın bilim adamlarından Prof. Dr. Sedat Sever'de bize destek veriyor ve kitap gönderiyor. Yine çocuklarımızın çok sevdiği değerli yazarımız Mavisel Yener bize onlarca kitap gönderecek. Ayrıca burada dünya ve Türk Edebiyatının çok saygın yazarları var. Biz kitapları seçerek alıyoruz. Kitapseverlerin herhangi bir kitabı aldıklarında beğenerek okumalarını istiyoruz" dedi.

"Amacımız Kargı'yı en çok kitap okuyan ilçe yapmak"

Okuma alışkanlığı kazana çocukların eğitim hayatlarında da başarılı olacaklarını belirten Ali Karayel, "Çocuklarımız okuma alışkanlığını kazandıklarında sınav başarıları artacaktır. İyi okulları kazanmalarını amaçlıyoruz. Ev hanımlarımız canlarının sıkıldıklarını söylüyorlar. Bazı ev hanımları çok güzel kitap okuyorlar. O ev hanımları da burada istedikleri kitapları bulabilecekler. Kargı bana çok şey verdi. Ben burada doğup büyüdüm. Onlara karşı böyle bir girişimde bulunmak beni ayrıca mutlu ediyor. Kargı'da çok değerli insanlar var. İstanbul'da şehir dışına çıkmış insanlar var. Onlarda katkıda bulunuyorlar. Sadece Kargılılar değil, Muş'lu bir iş adamı Ekrem Demir ağabeyimiz 150 kitap gönderdi. Bu şekilde çok sayıda destek alıyoruz. Bu destek büyüyecek. Amacımız Kargı'yı Türkiye'nin en çok kitap okuyan ilçesi haline getirmek. Bu ilk başta pek inandırıcı gelmeyebilir ama ben buna inanıyorum. Çünkü halkımızın mayasında bu var. Okumayı severler ve sevecekler. Yeter ki iyi kitaplarla karşılaşsınlar" diye konuştu.

Kitaplığın 2 yaşından 100 yaşına kadar her yaştan insana hitap ettiğini belirten Ali Karayel, "Okumayı seven herkesi kitaplığımıza kitap desteğinde bulunmaya ve ziyaret etmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.