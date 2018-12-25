Öğretmenler 3 ayda 494 aileyi ziyaret etti

Ziyaretlere okul yöneticileri ve öğretmenlerle ile birlikte katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, “Misafirim Öğretmenim” projesi ile ilgili yaptığı açıklamada“Geçtiğimiz öğretim yılında ilçe merkezi ve köylerimizde toplam 1884 aileyi ziyaret ettik. Tüm öğretim kademelerinde okuyan öğrencilerimizin ailelerine yaptığımız ziyaretler sonucu öğrencilerimizi daha yakından tanıma imkânı bulduk. Okul yöneticileri ve öğretmenlerimiz ziyaretlerin okul-aile işbirliğini güçlendirdiğini, öğrencilerin okula bağlılığını artırdığını, velilerin ziyaretlerden memnun kaldığını belirttiler. Bu dönüşler ve projemizden beklediğimiz sonuçları görmek bizi oldukça mutlu etti. Her zaman olduğu gibi yaptığınız ziyaretlerde sizlerin yanındayım. Gayretleriniz ve özverinizle bu öğretim yılında da veli ziyaretlerinde arzu ettiğimiz ivmeyi sağlayacağımızdan eminim. Projede görev alan yöneticilerimize ve öğretmenlerimize, bizleri misafir eden velilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Eryiğit, ''Okullar ve evler arasında köprüler kurarak başarılı ve mutlu öğrenciler yetiştirmek nihai amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda “Misafirim Öğretmenim” projesi ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında toplam 494 aile ziyaret edilmiştir. Çocuklarımız ve ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz''

diye konuştu.