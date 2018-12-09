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Oğuzlar Belediyesi'nden belediye hizmetlerine zam yok

Çorum’un Oğuzlar Belediyesi, 2019 yılı hizmetlerine zam yapmama kararı aldı.

Çorum'un Oğuzlar Belediyesi, 2019 yılı hizmetlerine zam yapmama kararı aldı.


Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, belediye gelir tarifelerinin hiç birine 2019 yıl için zam yapmadıklarını söyledi.


Bu konuyla ilgili Belediye Meclisi'nden karar alarak halktan yana olduklarını gösterdiklerini belirten Başkan Ateş, “Geçmiş yıllarda da bu tür örneklere imza atarak su ve otogazda da indirime gitmiştik. Aldığımız bu tür kararlar ile Oğuzlar halkının çorbasında tuz olabildikse ne mutlu bizlere halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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