İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Oğuzlar tarihinin ilk kadın belediye meclis üyesi

Çorum’un Oğuzlar ilçe tarihinde ilk defa bir kadın Belediye Meclis üyeliğine seçildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçe tarihinde ilk defa bir kadın Belediye Meclis üyeliğine seçildi.


Oğuzlar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan 24 yaşındaki Büşra Karanfil, 31 Mart Belediye Meclisi seçimlerinde ilçe tarihinde ilk kadın belediye meclisi üyesi oldu. Oğuzlar Belediye Meclisi'ne 4. sıradan aday olan ve yapılan seçimler sonucunda seçilen Büşra Karanfil mazbatasını alarak görevine başladı.


'Biz mazbatamızı halkımızdan aldık'


İlçe tarihinde ilk kadın Belediye Meclisi üyesi olan Büşra Karanfil seçmenlerine resmi sosyal medya üzerinden seslenerek, “Erkek egemen bir Meclis'te kadın olmak. 5 yıl önce başlamış ve bugün yerel hizmet aşamasına gelmiş siyasi hayatım ve direnişim başka bir geleceği hep birlikte mümkün kılana dek devam edecek. Biz asıl mazbatamızı halkımızdan aldık. Bugün itibarıyla mazbatamızı almış bulunmaktayız. Allah bizi utandırmasın. Bundan sonra en büyük uğraşımız Oğuzlar'a hizmet etmek olacak. Bizi bu konuma layık gören hiç kimse mahcup olmayacak. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Herşey Oğuzlar İçin” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.