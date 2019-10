Oğuzlar'da ceviz festivali çoşkusu

Oğuzlar'da 17. Geleneksel Ceviz Festivali Kültür ve Sanat Etkinlikleri 1. gününde büyük bir coşku ile gerçekleşti.

Oğuzlar ceviz festivali bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Festival alanında bir açılış konuşması yapan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; "Anadolu'nun saklı cenneti ceviz diyarı Oğuzlarımızın adıyla özdeşleşen Oğuzlar77 cevizimizin tanıtımı amacıyla gelenekselleşen, İlçemizin kültürel yapısından, ekonomik yapısına, doğal güzelliklerine kadar her alanda potansiyelini yükseltmek amacıyla her geçen yıl bir önceki yıldan daha coşkulu bir şekilde geçen geleneksel Ceviz Festivalimiz bu yıl her zamankinden daha farklı bir kimlikle karşınızda. İlçemizin Adıyla özdeşleşip dünya çapında marka haline gelmiş lezzeti ve kalori değerleri ile farkını hissettiren Oğuzlar77 cevizimizin tanıtımından yola çıkarak tarımdan turizme her alanda ilçemizin kabuğunu kırması için; farklılaştırılmış ürün zinciri, bacasız sanayi turizmde su ve doğa sporları, Yamaç paraşütü gibi sportif etkinliklerle Çocuk eğlenceleri ile ilçemizin çocuklarının gönüllerince eğlenebileceği, doğa yürüyüşü ile ilçemizin doğal güzelliklerinin farkına varılacağı, yamaç paraşütü ile gökyüzünde renk cümbüşü oluşturacak olan sporcularımız tarafından Oğuzlar semalarından Obruk Barajımızın güzelliklerinin sergileneceği dolu dolu ve keyifli bir festival ile karşınızdayız. 7'den 70'e her kesime hitap eden bir Oğuzlar oluşturmanın gayreti ile hizmet etmenin gayesindeyiz."şeklinde konuştu.

'Dostun evi gönüllerdir'

Gönüller yapmaya geldim; diyen Yunus Emre gibi bütün gönüllere hitap eden, her kesimi kucaklayan bir hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, "Yaptığımız hizmetler gibi festivalimiz de tüm gönüllere hitap etmek için kadın- erkek, genç, yaşlı her kesime hitap ediyor. Tüm misafirlerimiz, tüm dostlarımız gönlümüze hoş geldiniz, gönlünüze hoş bulduk. Bugün burada, bu samimi ortamda festivalimize katılan ve katılamayarak güzel temennilerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bu festival coşkusu ile baş başa bırakırken festivalin hazırlanmasında gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm arkadaşlarıma, festivale hiçbir karşılık beklemeden katkıda bulunan ilçe halkımıza da ayrıca teşekkür ediyor, hep birlikte keyif dolu bir zaman geçirmek temennisiyle tekrar hoşgeldiniz diyor sevgi ve selamlarımı sunuyorum."dedi.

Oğuzlar halkının yoğun ilgi gösterdiği festivalde kadınlar tarafından ceviz ile yapılan yöresel lezzetlerin sunulduğu stantlar festival alanında büyük ilgi gördü. Çocuk oyunları ve animasyonlar, halk oyunları, bando gösterisi, çocuk tiyatrosu,sihirbaz gösterisi, Aylin Dinçer konseri, Ali Somun konseri eşliğinde Oğuzlar halkı gönüllerince eğlendi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl teşkilatı, STK'lar ve oda temsilcilerinin de yoğun katılım gösterdiği festivalde gelen misafirlere Oğuzların adıyla özdeşleşen Oğuzlar77 cevizi ve cevizden üretilen yiyecekler ikram edildi.