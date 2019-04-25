OKA yönetimi Çorum'da toplandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Nisan ayı yönetim kurulu toplantısı Çorum'da yapıldı.

OKA Yönetim Kurulu Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda OKA tarafından 2018 yılından beri uygulanmakta olan mali destek ve teknik destek programları ile 2019 yılında OKA eliyle veya destekleriyle diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte bölgenin gelişmesine katkı sağlayabilecek diğer çalışmalar ve yeni uygulamaya konulması planlanan mali destek programları ele alındı.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan OKA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Varol, “Bu toplantımızda Kalkınma Ajansımız tarafından 2018 yılından beri uygulanmakta olan mali destek ve teknik destek programları ile 2019 yılında Ajansımız eliyle veya onun destekleriyle diğer kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte bölgemizin gelişmesine katkı sağlayabilecek diğer çalışmalar ve yeni uygulamaya konulması planlanan mali destek programları hakkında istişareler yapacağız. Bugün toplantımızda ayrıca, uygulanmakta olan fizibilite desteği, teknik destek programı ve devam eden güdümlü projelerimizin uygulama süreçleri ile dört ilimizde bulunan Yatırım Destek Ofislerimizin çalışmaları da ele alınacaktır. Elbette varsa yaşanan aksaklıklara ilişkin alınması gereken tedbirler de görüşülecektir” dedi.

Toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun Valisi Osman Kaymak, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, İl genel Meclis Başkanları, Ticaret Sanayi Odası başkanları katıldı.