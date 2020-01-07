Okullarında spor salonu oymayınca atık malzemelerden langırt yaptılar

Çorum'un İskilip ilçesinde lise öğrencileri okuldaki atık malzemelerden langırt yaptı.

Akşemseddin Anadolu Lisesi'nde okuyan İsmet Şentürk, Osman Eldemir ve Murat Vural kış mevsiminin gelmesi ve okullarında spor salonunun bulunmaması üzerine langırt yapmaya karar verdi.

Projelerini okul yönetimi ve öğretmenlerine anlatan öğrenciler verilen destekle okulda atıl kullanılmayan masa çekmecesi, süpürge ve tahtalardan langırt masası tasarladı. Yapılan langırt okul idaresi tarafından zemin katta bulunan alana yerleştirildi. Okul öğrencileri boş zamanlarında ve teneffüslerde arkadaşlarının yaptıkları langırtla oyun oynayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Okulu daha cazip hale getirmek için arkadaşlarıyla böyle bir proje yapmaya karar verdiklerini dile getiren İsmet Şentürk isimli öğrenci, “Kışım havalar soğuk olduğu ve okulumuz da spor salonu olmadığı için langırt yapmaya karar verdik. Sonra okulumuzun deposuna giderek atık maddeleri nasıl değerlendireceğimize dair araştırma yaptık. Okul müdürümüzün de verdiği destekle biz langırt yaptık” dedi.

Osman Eldemir adlı öğrenci de, depoda buldukları masayı futbol sahası gibi boyayarak langırt masasını, kenarlarını eski dolapların kapakları ve çekmecelerden yaptıklarını belirterek, “Masanın kollarını ise eski süpürgelerin saplarından imal ettik. Oyuncuların ölçülerini beden eğitimi öğretmenimiz verdikten sonra bir arkadaşımızın babası da atölyesinde bunları yaptı. Bu şekilde hem atık maddeleri değerlendirdik hem de bir langırt yaptık”

Projenin sıfır atık projesine uygun olduğunu dile getiren Murat Vural da, yeni malzemeler kullanmadan eski malzemelerden langırt yaptıklarını hatırlatarak, hedeflerinin masa tenisi ve dart yapmak olduğunu dile getirdi.