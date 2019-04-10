Okuma-yazma öğrenen yetişkinler belgelerini aldı

Kademe Okuma-Yazma Kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerler için düzenlenen belge dağıtım törenine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Çoban, “Bugün burada yaşamında çeşitli sebeplerle okula gidememiş ancak ‘Okuma Yazma Seferberliği' sayesinde bu fırsatı yakalamış, okuma azmiyle bu kursa devam eden ve ilkokul diplomasına eşdeğer II. Kademe Okuma-Yazma belgelerini almaya hak kazanan kursiyerlerimizle beraberiz. Hepinizi yürekten kutluyor, çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz genelindeki okuma yazma seferberliği ilimizde de çok yoğun olarak devam ediyor. Yirmi kursiyerimizi daha mezun etmenin verdiği mutluğu hep beraber yaşıyoruz.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çoban, kursiyere belgelerini takdim ettikten sonra kursiyerlerimiz için okuma-yazma seferberliği başlatan ve bize bu mutluluğu yaşatan başta Emine Erdoğan olmak üzere yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın ardından Milli Eğitim Bakanlığımızın “2023 Eğitim Vizyonu” kapsamında oluşturulan Tasarım Beceri Atölyelerini gezen Yahya Çoban, teknolojiden el becerisine kadar farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkânı bulan öğrencilerle bir araya gelerek, desteklerinin canı gönülden hep beraber çalışarak, devam edeceğini dile getirdi.