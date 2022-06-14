Ömer Derindere Fen Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde bulunan Ömer Derindere Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri, kız pansiyonunda düzenlenen mezuniyet töreni ile okula veda ettiler.

Öğrenciler, öğrenci aileleri, öğretmen ve idarecileri katıldığı mezuniyet törenin yıl içerisinde başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi, bayrak ve flama teslimi, müzik dinletisi, pasta kesimi ve çeşitli eğlencelerle devam etti. Tören daha sonra kep atma ve hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.

Okula veda eden 12. sınıf öğrencilerini güzel bir etkinlikle uğurlamak istediklerini belirten Okul Müdürü Mustafa Yıldırım "Önümüzdeki hafta sonu yapılacak YKS sınavı öncesinde idareci ve öğretmenler olarak onlara moral aşılamak istedik. Mezun öğrencilerimize YKS sınavında ve tüm yaşamlarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.