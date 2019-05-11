Ömer Derindere MYO'da bahar şenliği

Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nda yıl sonu etkinlikleri kapsamında Bahar Şenliği düzenlendi.

Şenlikte bir açılış konuşması yapan Osmancık Ömer Derindere MYO Müdürü Doç. Dr. Kadir Erol, kısa bir süre sonra okulun yeni mezunlarını vereceğini belirterek, “Bugün onlar için çok farklı bir anlam taşıyor. Yaşamınızın bir dönemi kapanıyor ve ondan aldığınız güçle yeni bir dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Bizler öğrencilerimizin, toplumun değerlerine ve kültürüne sahip çıkan uygar insanlar olarak yollarına devam etmelerini arzuluyoruz. Yolunuz aydınlık ve açık olsun” dedi.

Şenlikte halay çeken öğrenciler gönüllerince eğlenirken öğrenciler arasında çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışları yapıldı. Öğrenciler ve akademisyenlerin katıldığı yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilerimize madalyaları takdim edildi.