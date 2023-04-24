Önce 2 çay ocağını, sonra seyir halindeki aracı kurşunladı

Çorum'da 2 ayrı çay ocağını kurşunlayan şahıs, seyir halindeki bir araca da silahlı saldırıda bulundu. Açılan ateş sonucu kaçan ve bir benzin istasyonuna sığınan araç sürücüsü, kendisini kovalayan Oğuzhan A. ve yanındakiler tarafından darp edildi.

Olay, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde iki ayrı iş yerini kurşunladıktan sonra otomobiliyle kaçan Oğuzhan A., bu kez de çevre yolu üzerinde K.Ç. yönetimindeki araca ateş açtı. Kaçmaya başlayan K.Ç. bir benzin istasyonuna sığındı. K.Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Benzin istasyonuna gelen Oğuzhan A. ve yanındakiler burada K.Ç.'yi darp ederek kaçtı. Yaralı K.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta ise maddi hasar oluştu.

Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kaçan şüphelilerden birisi yakalanırken, Oğuzhan A. ve yanında bulunan diğer şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.